一名60 歲的婦女神色焦慮到醫院婦產科求診表示，「下身」疼痛了一段時間，看過很多間診所及醫院，診斷都說是太乾燥的問題，擦擦藥膏就會好，但她的私密處破皮仍很嚴重並未好轉不知道怎麼辦？

成大醫院斗六分院婦產科醫師馬培茹檢查診斷，婦人罹患的是「更年期生殖泌尿症候群」，即俗稱的「停經後陰道萎縮症」，這也是更年期症狀中常見但也十分令人困擾的問題。

馬培茹表示，女性泌尿生殖道萎縮肇因於體內雌激素濃度減少或不足，常見於自然或手術後的停經；卵巢早衰或是服用抗雌激素類的藥物也可能導致女性泌尿生殖道萎縮。

根據統計資料顯示，停經後婦女約有5成至7成受到不同程度的更年期生殖泌尿症候群的困擾。「停經後陰道萎縮症」常見的症狀包括陰部乾澀、灼熱疼痛感、性交不適感，也可能反覆泌尿道感染、急尿感等症狀。

馬培茹說，除了常見的陰部乾澀症狀外，該患者合併有外陰部黴菌感染，因此單治療乾澀的問題並無法緩解症狀。經過抗黴菌藥物治療黴菌感染後，加上給予雌激素藥膏治療乾澀症狀，這名患者一周私密處破皮情況大幅改善，而疼痛感也得到緩解。

在治療「更年期生殖泌尿症候群」上，使用的藥物主要分成兩大類，一是非賀爾蒙類，使用潤滑劑和保濕劑，另外陰道雷射為較新的治療選擇。二是賀爾蒙類治療，局部陰道給予低劑量雌激素為標準治療，若有合併陰道感染或泌尿道感染時，則需優先治療感染問題。

馬培茹提醒更年期女性不要輕忽停經後陰道萎縮症帶來的問題，適時且恰當地介入處理，以能大幅改善生活品質。