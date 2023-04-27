生活中難免會遇到各式各樣的危機，有些人在處理應對時會顯得手忙腳亂不知如何是好，但有些人卻能冷靜面對想出完美解決辦法，《小鐵星座》運勢專欄分享擅長危機處理的前5名星座，依序是雙子座、射手座、摩羯座、天蠍座、雙魚座懂得如何完美解決危機，並深得信賴。

▍第5名：雙魚座

雙魚座做任何事前會先做許多準備，雖然遇到危機當下會無法想出好點子，但受傷後很快就能爬起來，並轉換心情再次出發向前進，且還會感謝傷害自己的人。

▍第4名：天蠍座

天蠍座在面臨危機狀況時都可以處理很好，他們不害怕危險，而且會勇於積極處理，即使事後覺得委屈回到家默默流淚，到了隔天他們依舊能微笑面對所有事務。

▍第3名：摩羯座

摩羯座面臨危機時會努力突破困境，而且耐力十足又不怕吃苦的他們，會利用過人的毅力及智慧過關斬將，雖然過程艱辛，但他們會時刻提醒自己要忍耐，才能殺出重圍。

▍第2名：射手座

射手座追求完美，做任何事時會制定出一套完整計劃並且努力實行，所以表現大多讓人無可挑剔，而當遇到危機時也能冷靜處理面對，甚至激發潛能獲得驚人成績，使自己脫穎而出。

▍第1名：雙子座

雙子座面臨危機時能輕鬆處理應對，而且天生聰明任何事都難不倒他們，所以別人覺得棘手的事情，只要交給他們處理都能快速完成，這樣的好表現讓他們深得大家喜愛。