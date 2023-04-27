原住民族文化透過多元產業的發展，除了顯現在手工藝、文創外，近年更結合新創事業，不僅與時俱進，更激盪出新火花。鼓勵原住民青年從創意發想到創業，自108年起，新北市政府原民局開始執行侯友宜市長的原住民四大政見之一「成立天使基金」，四年不僅培育逾百名族人在產業知能與技能上提升，更打造30組新創事業體，並成功活化產業，真正實現侯市長「安居樂業」的政策目標。

原民局111年辦理計畫撰寫說明工作坊，課程獲得熱烈迴響!（圖/新北市政府原民局提供）

新北市原住民新創事業範圍多元，涵蓋生命禮儀、美食、美甲、新媒體、設計、繪本、粧品、運動、文教、音樂、環保，甚至AI繪圖等，透過與自身族群文化的連結，從中不僅發展事業，更傳承文化。像是阿美族的陳宥儒，創業的方向就很不一樣，她選擇從人生的最後一哩路出發，有別於目前市面上大多的殯葬方式，她從田野考察出發，發掘原住民文化中的殯葬儀式，讓原住民的傳統文化從中保存並持續流傳。

新北市原民局近年也不斷傾聽族人的創業心聲，啟動產業精實暨創業計畫，不僅培育上百位創業者，提供560萬元獎勵金，更透過培力輔導課程、專家業師諮詢輔導協助，一步步激發族人自我發展事業的創新能力。今(112)年，更在原住民族產業精實暨創業計畫中，新增「創業發想組」及「行銷精實組」，並各以「啟動原青創業夢」、「產業原夢在新北」為主軸，希望從中帶動原住民青年族人參與，增加青年創業無限可能。

歡迎大家一起來聊創業、玩計畫!絕對讓大家在創業知能與技能滿載而歸! （圖/新北市政府原民局提供）

希望協助青年老闆扎穩腳步，勇敢逐夢，原民局將在5月7日辦理創業參訪與計畫撰寫活動，先從實地帶領參訪位於新北市石碇的「螢火蟲書屋」，再由書屋創辦人葉家豪分享，如何創造地方永續經營，並開拓深具地方特色的產業資源，提高產品價值，開創產業通路。另一位課程講師則邀請到去年授課獲得熱烈迴響的拿鞘執行長劉大衛分享如何發想計畫，協助族人撰寫提案計畫並了解自我創業適性。原民局期待，透過實地觀摩方式激發學員興趣，再輔以計畫書撰寫教學，使族人在創業學習更能「現學現賣」。

(新北市政府原住民族行政局廣告)