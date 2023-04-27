網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」的媽媽Sydney，婚後和先生育有6名子女，去年宣布懷第7胎，懷孕8個多月的她，25日和先生攻百岳－志佳陽大山，事後卻被網友爆料，懷第6胎也去登山，過程中不慎骨折，連累救援的山友受傷。

原PO昨（26）日於臉書社團《靠北登山大小事》指出，Sydney前（2021）年10月底懷第6胎，當時已30幾周仍在高島縱走，結果在高台三角點骨折，因為EMT（緊急醫療技術員）上山要幾個小時，等待期間Sydney不斷喊冷、痛，希望山友能協助下山，大夥只好用背架做簡易擔架。

原PO回憶，那段路很窄且非常滑，加上Sydney是快臨盆的孕婦，「我有幾度差點滑倒，是用撐的硬拉回來，加上事前過度負荷體力，導致髂脛束症候群，長達半年以上都在治療仍無法改善。

原PO表示，下山後他送東西給Sydney的先生，Sydney的先生跟他說上山前做了很多風險評估，原PO認為難免會有失誤或漏掉之處，既然已有類似情況發生，也知道懷孕會讓骨質流失，提高骨折風險，Sydney現在懷第7胎又再度登山，感嘆「寶寶已經開始發育骨骼了，先不評論孕婦登山是否是正確或安全的行為，我希望能再次審視一下風險管理」。