配合2050淨零排放目標，台灣最快明年（2024年）下半年開徵「碳費」；台北市前環保局長劉銘龍也在臉書上提出自己對於碳費的看法；他提到，自己與英國學者J. Burke交換過意見，英國與能源減碳有關的稅制複雜，且高排碳產業皆納入總量管制與排放交易制度(UK ETS)，台灣不能只看CCA優惠費率一角，至少提出到2030年碳費費率的上升趨勢，讓企業及早佈局準備。

劉銘龍指出，他看到媒體報導提到工商協會直言，依據環保署目前碳費徵收的規劃構想，將對廠商造成二次成本的超額負擔，即自主減量成本及優惠碳費成本，不利廠商國際競爭力，進而建議，達到自主減量目標，應免徵碳費。

劉銘龍指出，「氣候變遷因應法」第29條規定，碳費被徵收對象可以提出「自主減量計畫」，經環保署審核，可適用優惠費率。該條文在立法時，應是參考英國氣候變遷稅(Climate Change Levy CCL)制度中的氣候變遷協議(Climate Change Agreements CCA)的內涵。

劉銘龍表示，英國氣候變遷稅是對工業、商業與公共部門能源使用課徵的稅收，氣候變遷協議是產業與英國政府間達成的自願性協定，參與者須簽署政府與產業協會間訂定的能效改善目標。

他指出，如果依約達成者，則可享有CCL稅率優惠，以 2021年 4月 1日的 CCL折扣稅率為例，電力享有 92％折扣 ，天然氣與其他應稅商品 83％折扣 ，若減量超額達成目標，則可累積帳戶盈餘，留待下期抵減使用。

劉銘龍表示，若未達成則需支付該期別的買斷費，如第四期為每公噸二氧化碳當量( tCO2e)支付 14英鎊，第五期為18英鎊。以第四期為例，共 1510個目標事業單位達成改善目標，占所有報告數量的 47.4％，另有1120個被要求支付買斷費，以彌補其表現不佳。

劉銘龍說，談到這裡，上述達到自主減量目標，應免徵碳費的建議，實施上應該是有難度；未來究竟環保署的優惠匯率要如何訂？

他指出，自己與英國學者J. Burke交換過意見，他認為英國與能源減碳有關的稅制複雜，且高排碳產業皆納入總量管制與排放交易制度(UK ETS)，台灣不能只看CCA優惠費率一角，同時碳費應如新加坡與愛爾蘭等，至少提出到2030年碳費費率的上升趨勢，讓企業及早布局準備。

劉銘龍強調，未來是一個全球碳定價的時代，碳的管理牽涉到國家淨零推動與經貿實力，希望政府與企業Less Talk More Actions，不要講減碳結果越減越多，甚至誤認碳權買賣為國家減碳特效藥；自己減、努力減、趕快減就是國家淨零的硬道理。