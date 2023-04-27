【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】在台灣被稱為台語的「閩南語」，到底怎麼來的？著有三大冊《台灣島史記》的蔡正元博士指出，跟兩位歷史人物有關。

蔡正元博士說，現有的基因證據，比較確定的是中國漢族作爲一個獨特的民族，最晚出現在七千年前的黃河流域。現代中國漢族男性Y染色體，證實可追蹤至七千年前，相同的男性祖先，中國的父系社會也大約，出現在七千年前的黃河流域。

蔡正元博士認為，約略可以推斷，原始古漢語作爲一個完整結構的語言系統，七千年前已經出現在，當時還是部落社會的中國。只是發音和部分詞彙，會因文化生活圈的時空距離而有差異；但我們目前並不知道，原始的古漢語如何發音，只知道現代各種漢語，都是原始古漢語的子子孫孫，包括北京話、福建話、客家話、廣東話。

蔡正元說，中國最早的國家組織夏朝和商朝使用的漢語是如何發音，目前並不清楚，但是語言學家已能大致推擬出當時的發音，不過也僅止於「推估模擬」。到了周朝，除了有稱作「雅言」的官話外，各地諸侯的「方言」還很多，都是原始古漢語的衍生品，目前都已失傳。到了秦、漢、晉這三代，中國大統一的時代，目前比較了解西晉漢語的語法和發音，「可能」跟東漢、三國、魏晉南北朝這時期相近，都以「古洛陽話」為官方語言，被稱爲「中古漢語」，但與現代洛陽話大大不同，與東漢以前的「上古漢語」也大不相同。

至於「閩南語」作為漢語的分支，蔡正元博士認為，當然跟其他分支一樣，都會帶有古漢語的詞彙和發音，但是不能下結論說閩南語就是「古漢語」，雖然「好像」比較能掌握古代詩韻，但漢語分支能同樣掌握古詩韻的還不少，閩南語沒有比較特別。

蔡正元博士分析「閩南語」的身世是產生背景，是源自南朝梁武帝的「侯景之亂」，當時江浙難民大舉移民到當時人煙稀少的福建南安江畔，並將南安江改名爲「晉江」，誕生了晉江和泉州等都會，這些移民講的是當時的南京官話，再混合各地難民和移民的漢語分支，最後產生「泉州話」，這是最早的閩南話。可見閩南話源自南北朝的南京官話，時間距離隋唐較近，自然比較能掌握唐詩的音韻，但閩南語仍然與唐朝官話差距很大。

蔡正元說，到了唐朝，陳元光將軍（見圖片）率兵進入福建平亂，帶來河南信陽固始的士兵駐守漳州，於是漳州人口不斷增加，就在泉州話的基礎之上，混合河南固始腔，產生「漳州話」。陳元光將軍被後人尊為「開漳聖王」，奉為神明。

蔡正元指出，泉州話、漳州話及後來的廈門話，因為泉州、漳州、廈門的都市經濟興起，主導了福建的經濟命脈，累聚福建最大多數的人口，形成今天所稱的「閩南語」，因此可以說，閩南語是漢語的一個支脈，閩南語是古南京官話的衍生語言，但不可以誇張的說，閩南語是古代的中國官話或「國語」，因為兩者的發音差距太大。古代洛陽官話和南京官話都已失傳，閩南語是其子孫語言，子孫會跟高祖父有些相似，但不能硬說子孫跟高祖父相同。