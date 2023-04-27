蔡政府為保護科技園區、電廠等基礎設施，有意擴編警政署保二總隊至4000人，並實施軍事操練，讓外界有警察軍隊化、「第二陸軍」的疑慮。國民黨台北市議員李彥秀質疑，台灣警力有多到可以成立「第二陸軍」嗎？她痛斥民進黨政府「軍警不分，破壞制度」。

針對保二總隊擬接受軍事訓練，李彥秀今（27）日在臉書指出，此舉不但破壞國防與警察體制，更破壞民主政治「軍對外、警對內」最基本原則。

李彥秀質疑，台灣從北到南發生多起重大槍擊事件，黑幫囂張、民心不安，我們的警力真的多到可以成立「第二陸軍」嗎？她痛斥民進黨政府不思解決地方基層警力不足，還要擴編「保二總隊」為第二陸軍，根本是「軍警不分，破壞制度」。

李彥秀進一步表示，民進黨做壞事，總能找到匪夷所思的「藉口」，包括以「數位中介」為名進行網路言論管制；以「全民防衛動員」為名遂行媒體調查控制；以「防止假訊息」為名讓異議噤若寒蟬；以「獨立機關」為名安插政治打手；以「政令宣傳」為名豢養網軍側翼；以「轉型正義」為名進行政治鬥爭。

李彥秀認為，蔡政府對外政策、兩岸關係荒腔走板，台海陷入前所未有的緊張，募不到足夠的兵，就把腦筋動到延長役期，延長役期還不夠，還想將「警察軍隊化」，更被懷疑真正目的是成立「保綠小警總」，加強對人民與在野黨監控。