馬來西亞籍蔡姓女大生命案，士檢起訴凶嫌陳柏諺。由於陳柏諺至今仍否認殺人犯行，士院認為，陳嫌犯後欲畏罪輕生，有規避審判的事實，裁定於5月1日起再延押2個月。

案發後遭羈押至今的陳柏諺，羈押期限將屆滿，士林地方法院日前召開延押庭訊問，陳嫌仍否認殺人犯行，只承認加工自殺罪。

合議庭參酌卷證資料，認為陳嫌涉犯殺人重罪，否認犯行且供詞反覆、避重就輕，案發後欲畏罪輕生，有規避審判及後續刑罰執行的事實，仍有繼續羈押的必要性，裁定自5月1日起延押2個月。

全案起於，陳柏諺去年4月間透過IG（Instagram）私訊被害蔡姓女大學生，但2人無密集往來。同年10月3日，陳嫌主動聯繫蔡姓女大生，2人密集來往，陳男也多次出入蔡女位於台北市的租屋處。

檢警調查，陳柏諺聲稱，去年10月13日上午10時許，在蔡女租屋處索討9萬9999元遭拒，而心生不滿，徒手掐扼蔡女頸部致死；陳嫌犯後逃回新北市租屋處企圖尋短，在警方救護期間脫口而出「我殺人了」，全案因而曝光。士林地檢署偵查終結，依殺人罪嫌起訴陳柏諺，請法院從重量刑。（編輯：張銘坤）1120427