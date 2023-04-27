藝術家利羅伊．紐利用常見的竹子以及島上收集的塑膠製品，在新生訓導處大草原建構翻轉的船艦，希望觀眾正視塑料廢棄物影響地球環境。（文化部提供）

國家人權博物館「2023綠島人權藝術季」將於5月17日正式開展，預計有音樂藝術家王榆鈞舉辦聲音工作坊、越南藝術家阮芬林（NGUYEN Phuong Linh）與菲律賓藝術家利羅伊・紐（Leeroy NEW）的駐地創作，以藝術扎根綠島，並和在地居民一起創作。

王榆鈞與台東縣立綠島國中師生合作舉辦「綠島居民聲音工作坊」，她邀請師生攜帶一張在綠島所拍攝的照片，透過聆聽練習，描繪心中的綠島印象或秘境風景，依循工作坊的引導，師生們從聽覺的體驗連結至情感的記憶；緊接著，王榆鈞帶領學員在白色恐怖綠島紀念園區的綠洲山莊八卦樓押房，教唱政治受難者於獄中傳唱的〈安息歌〉以及為藝術季所創作的新曲。

30位學員擠在不到7坪的狹小空間，藉由身體的體驗，感受政治受難者的生活。工作坊的合唱錄音成果，也將收錄於王榆鈞的新作〈行方不明〉，並於綠島人權藝術季期間在綠洲山莊會客室展出，藉由在地師生參與藝術創作，深刻連結綠島的過去與未來。

越南藝術家阮芬林（NGUYEN Phuong Linh）與菲律賓藝術家利羅伊・紐（Leeroy NEW）則駐地於綠島，體驗在地生活並發展全新創作。阮芬林參訪白色恐怖綠島紀念園區、居民買菜的地方、觀察島上動物、感受大海的力量，深刻思考人與自然環境、生與死之間的課題。

登島期間，阮芬林的影像作品〈紀念碑、遊樂場和島嶼〉充滿超現實及魔幻風格，串連深入地下的人權紀念碑、學校中的運動場、綠島的自然地景三個場景，引發在綠島上，人與人之間不同階段的生命狀態，親密關係與情感的思索。

來自菲律賓，有著超過二分之一漢人血統的利羅伊．紐，對於南島語族的島嶼有著濃厚興趣。其檢視綠島的移民、宗教、漁業背景，以及政治受難者被關在美軍登陸艦LST底艙中被送往綠島的歷史，以菲律賓和臺灣在相似現代化進程中，前殖民與殖民歷史的共同經驗出發，發展全新創作〈描籠涯與描籠涯船〉（船／村莊）。

利羅伊．紐與台東縣綠島鄉公館國小的童子軍社團共同創作，利用竹子為主要材料，加上綠島當地的海廢浮球，創造出7艘從今日回看過去、既是船又是乘載生活與生命的居所。學生將隨手可得的回收寶特瓶化為想像中的海底生物攀爬其上，彰顯公館國小的海洋教育特色，也透過造型與材料，引發綠島如何將環境、文化及歷史連結的省思。

「傾聽裂隙的迴聲」2023綠島人權藝術季將從5月17日開始至9月17日。