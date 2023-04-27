「神仙姐姐」劉亦菲去年以《夢華錄》回歸小螢幕大獲好評，而關於她忽腫忽瘦的顏值常成為話題，就連身高也是大家討論的八卦之一，劉亦菲外型甜美有如鄰家女孩，曾有傳言指她身材嬌小不到160公分，但從路人分享劉亦菲出席活動的生圖看來，總高路人一等的她，和官方紀載的170公分身高應該差不了多少。

劉亦菲過去上節目時，被主持人誇獎「眼神特別純、特別空」，劉亦菲則脫口說出：「我管他喜歡什麼」，避免氣氛尷尬，劉亦菲下秒又體貼解釋，她認為一個人會隨著閱歷跟經歷越來越完整，身為演員最重要的是把戲演好才重要，不在意男孩喜歡什麼，自己的演技有沒有完整或成長才重要。

劉亦菲站在《花木蘭》導演妮基卡羅旁邊也高一個頭。（圖／達志影像）

當被問到擇偶條件時，劉亦菲當時回應不注重外表，比較希望有心靈上的交流，「掛在嘴上聰明的未必聰明，說自己笨的人也未必笨，我覺得就是要有大智慧吧！」但特別指出身高不能比她矮。而後來她和宋承憲因拍攝《第三種愛情》假戲真做，成為劉亦菲演藝生涯中唯一公開認戀過的男友，當時她站在180公分高的宋承憲旁邊，看起來只差1/3個頭，或多或少也證實了劉亦菲確實不矮。

劉亦菲過去認戀過宋承憲。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

近日，有網友曬出劉亦菲過去出席大小活動的生圖照片，可見她既高人一等，又比一旁的「前星女郎」黃聖依高上不少，引來網友驚訝說：「原來劉亦菲有這麼高，神仙姐姐可甜可禦！」，也有粉絲補充：「她自己說過是169公分」、「這麼高，保鑣至少得1米9（190公分）起跳」。