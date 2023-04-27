基隆市議長童子瑋（左2）帶領基隆市議會組團參訪駐英代表處，交換台英關係等看法。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市議長童子瑋率基隆市議會赴英參訪，日前拜會外交部駐英國台北代表處，與大使謝武樵、政務組長黃正佳、文化組長陳斌全等交流。童子瑋還驚喜地發現謝武樵在基隆慶安宮附近長大、黃正佳正是道地基隆人。並就台英關係與英國議會制度、基隆市議會現況提出看法。

童子瑋說，謝武樵雖是高雄人，不過小時候在基隆慶安宮附近長大，而代表處政務組長黃正佳則是道地的基隆人，基隆市議會在議長童子瑋的帶領下，到9千多公里外的外交部駐英國台北代表處參訪，童子瑋致贈謝武樵基隆市議會專屬台灣造型的紀念品外，也贈送台灣高山茶葉，讓駐英工作人員一解鄉愁。

謝武樵是資深外交官，從外交部基層科員做起，一路晉升至政務次長，曾任俄羅斯、泰國的代表處大使，謝武樵指出，台海情勢嚴峻，加上俄烏戰爭爆發，英國國會上、下議院都有明確表達強力支持台灣，英國政府官員並表明台灣海峽的和平穩定符合英方利益，顯示台英雙方關係很友好。

這次考察由議長童子瑋帶領，連同市議員陳宜、許睿慈、吳驊珈，以及市議會秘書長李銅城等人。童子瑋說，英國議會有700年歷史，號稱「議會之母」，是近代的民主搖籃，更是台灣民主發展學習的楷模。

童子瑋強調，擔任議長後，就是希望打造「市民的議會、開放的議會、陽光的議會」，英國作為民主聖地，長久以來是台灣理念相近的民主夥伴，所以才會選擇英國作為首次出訪考察的國家。

童子瑋說，除實地體會民主價值外，未來幾天將走訪考察相關觀光文化資產與市政建設，返回基隆後可作為市政建設與問政參考。