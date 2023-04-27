大陸最高人民檢察院26日舉行新聞發佈會，大陸最高檢檢察委員會副部級專職委員宮鳴在會上表示，從2022年1月至今年3月，全大陸的檢察機關共起訴侵犯智慧財產權犯罪7300多件，共計約1.5萬多人。

根據中新網引述宮鳴指出，檢察機關加大智慧財產權司法保護力道。具體表現在四個方面。第一是依法懲治侵犯智慧財產權犯罪，形成有力震懾。2022年1月至今年3月，全國檢察機關共起訴侵犯智慧財產權犯罪7300多件、1.5萬多人，對侵犯智慧財產權犯罪牟利性特徵，在提出量刑建議時，依法加大罰金刑適用力道。

第二是強化刑事訴訟法律監督職能，維護司法公正。加強對行政機關應當移送侵犯智慧財產權犯罪線索而不移送、公安機關應當立案而不立案等情形的法律監督。2022年1月至今年3月，共建議行政機關向公安機關移送涉嫌犯罪嫌疑人550多人；監督公安機關立案520多件，監督撤案410多件，並糾正公安機關遺漏提請逮捕犯罪嫌疑人150多人，糾正遺漏移送審查起訴同案犯980多人。

第三是做實民事行政訴訟監督，保障法律統一正確實施。加強對智慧財產權民事行政生效裁判以及審判活動、執行活動監督。2022年1月至今年3月，共辦理智慧財產權民事行政訴訟監督案件1100餘件，案件數量持續增加，對確有錯誤的案件提出抗訴或者再審檢察建議。

第四是建立健全綜合履職方式機制，強化綜合保護。各地檢察機關在辦理智慧財產權案件中，展開「一案四查」，同步審查是否涉刑事犯罪、民事侵權、行政違法和公益訴訟線索，推動一體履職。