近年來，亞洲膽管癌發生率及死亡率逐步攀升，由於初期症狀不明顯，等到發現時往往為時 已晚，目前多以手術與化療為主要治療方式。不過，近年研究發現可採用精準打擊癌細胞的標靶治療方式，先透過腫瘤組織基因篩檢是否有FGFR2融合基因後，再經醫師評估即可採用FGFR2抑制劑做為標靶治療。美國FDA已在2020年4月核准FGFR2抑制劑Pemigatinib上市， 做為全球第一個用於晚期膽管癌的標靶藥物。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，Pemigatinib膽管癌標靶新藥是台灣東洋第一個進入標靶治療領域的產品，未來除穩定提供標準療程的藥品選擇外，也會持續導入新穎的標靶治療藥物，以建構癌症治療 領域用藥的完整性。

侯靜蘭指出，過去膽管癌治療選擇有限，讓醫病在對抗疾病過程中遇到許多挑戰。因此，台灣東洋從醫病需求出發，分析國際最新的治療趨勢並開啟與信達生物在膽管癌標靶新藥Pemigatinib的代理契機。

5月健保署考量病友權益，將膽管癌標靶新藥Pemigatinib納入健保給付，核准「適用於成人接受過全身性藥物治療、腫瘤具有FGFR2融合或重排、不可手術切除的局部晚期或轉移性肝內膽管癌」的患者，不僅照顧病友也彰顯台灣的精準醫療水準。