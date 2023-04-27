法人表示，銀行股危機再現，使美股再次出現產業輪動現象，資金逃出銀行股，並轉往較為安全的科技股，尤其是科技巨頭最受資金青睞。相較於地雷重重的銀行股，科技巨頭現金流及營運穩健，在景氣下行階段仍能保持成長，加上聯準會升息尾聲已到，科技股評價修正壓力大幅減輕，有利股價表現。

本周美股進入超級財報周，統一投信表示，谷歌、微軟及META先後公布最新財報，面對經濟成長放緩，幾大科技巨頭仍繳出優於預期的營收成長，甚至還宣布加碼資本支出，投入AI領域。ChatGPT的成功推出，顯示AI應用開始在民間遍地開花。當前的AI市場主要由幾大科技巨頭瓜分，包括谷歌、微軟及META等。近日科技巨頭陸續宣布加大AI方面的投資，進一步穩固了在AI市場的霸主地位。隨著AI應用逐步普及，AI將成為科技巨頭新的成長動能，提升長線投資潛力。

後續市場持續聚焦尚未公布財報的幾大科技巨頭，根據彭博數據，明日美股盤前將輪到亞馬遜公布最新財報。5月3日美股盤前及5月5日盤中，將有超微半導體及蘋果公司接力財報公布。而輝達及雪花則作為壓軸，預計於5月25日迎來財報揭曉。