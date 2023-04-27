路透社報導，9名共和黨籍聯邦參議員昨天敦促拜登政府制裁華為技術有限公司的雲端部門、阿里雲等中國雲端服務供應商，希望雷蒙多將這些公司列入出口管制實體清單（Entity List）。

雷蒙多說中國的雲端公司可能構成威脅。她在聯邦參議院撥款委員會聽證會上說：「在我任內，我已將200多家中國企業列入出口管制實體清單，我們積極、持續調查額外風險，且如果我們認為有企業必須列入清單，我會毫不遲疑採取行動。」

雷蒙多說，列入出口管制清單中的中國企業中，約有1/4是在她任內增列，「我們必須持續這麼做」，商務部需要額外資源檢視出口管制問題，「威脅是真實存在的」。

以聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）為首的國會議員致函雷蒙多，提到中國的雲端運算公司「愈來愈常與外國實體打交道，有些案例是涉及遭制裁的外國實體，直接威脅到美國與盟國及夥伴的國家安全和經濟安全利益」。

華為與阿里巴巴沒有立即回覆置評要求。海格提在聽證會上要求雷蒙多考慮增列這些公司，理由是它們構成「非常嚴峻的風險」。雷蒙多稱她將仔細探究，並對海格提說：「我很大程度上同意你的看法。」

2019年5月，美國商務部以美國安全疑慮為由將華為列入出口管制清單。華為否認構成安全風險。

共和黨籍聯邦參議員昨天撰寫的信件提到：「我們敦促您動用所有可用工具，透過制裁、出口限制與投資禁令對這些公司做出果斷決定，並進一步調查中華人民共和國的雲端運算服務公司。」