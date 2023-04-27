聯合國日前宣布，印度人口預計將超過中國，成為世界上人口最多的國家，有分析推導出「印度時刻到來」、「世界重心將轉移」等結論，大陸南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新對此撰文指出，需要關注的是人口與經濟社會的關係是否協調，充分認識並抓住未來30年的人口機會，轉化為人口紅利才是最重要的。

大陸《環球時報》27日刊出原新的專文指出，人口機會是人口學概念，是在人口轉型過程中形成的有利於經濟社會發展的人口條件；人口紅利是經濟學概念，是由人口機會轉化而來的實實在在的經濟產出，比如GDP、國民收入等。

原新指出，人口機會絕不會自動轉化成人口紅利，兩者間的橋梁大致可以被理解為勞動參與率和勞動生產率。勞動年齡人口豐富，首先需要轉化為豐富的勞動力，再轉化為就業，開始創造財富。如此一來，人口的有利條件便能轉化成為經濟產出，形成人口紅利。

原新表示，通常健康、教育、性別結構、社會治理、經濟發展、國家治理等，是能夠實現人口機會轉化為人口紅利的多個重要方面。印度的城鎮化水準不高、基礎設施還存在很大進步空間、產業門類不夠齊全等；還有教育水準、性別差異、種姓制度、貧富分化等，印度是否可以將人口機會轉化為人口紅利，是一個大大的問號。

原新直言，對於中國來說，人口是世界第一還是第二並不重要，充分認識與抓住自己未來30年的人口機會，轉化為人口紅利才是最重要的。聚焦本世紀中葉以前的中國經濟社會發展，中國仍然具備四方面優勢：第一，在人口相對減少的條件下，中國依然是一個人口大國，能夠通過自身的調節盤活國內國際兩個市場，規模型人口機會仍在；第二，中國勞動力規模依然龐大；第三，中國正從人力資源大國向人力資本大國轉型，素質型人口機會增強；第四，人口遷移流動活躍和城鎮化水準攀升等。

原新續指，具體而言，在數量型人口紅利逐漸減少的情況下，中國要著重開發品質型人口紅利，提升配置型人口紅利。巨大的教育人口規模將為中國發展注入強勁的人力資本動力，品質型人口紅利將取代數量型人口紅利對中國經濟社會發展發揮主導作用。