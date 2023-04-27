疫情解封，台中捷運單月運量已衝破百萬人次，周邊越來越多好吃好玩的店家，因為中捷帶來的流量被看見，台中市政府持續透過「捷運新經濟-台中邱比特計畫」系列行銷活動，打造捷運經濟生活圈。

台中市政府經發局舉辦「探索捷運百大店家-你投稿，我請客」圖文影音徵稿比賽，鼓勵民眾選定店家，到店體驗探索特色，再行創意投稿，民眾化身博主，發揮宣傳效果，共徵得223件投稿作品，帶動捷運店家探索風潮！

其中，鍾先生以店家「BeanGood Cafe 冰穀咖啡」為主題的作品「BeanGoo~BeanGood」獲得第二名。

鍾先生以抒情的方式帶出該咖啡店的介紹：「那日午後，太陽在寒冷的天依然照耀，我們沿著公益路，漫步在前往模範街的路上。終於，一間隱匿在勤美附近小巷的復古店面映入眼簾，保留著五金行的傳統手繪招牌，「冰穀咖啡」四個大字彷彿讓我們置身於時代之中，空氣瀰漫著咖啡香氣，小小的轉角店面，卻充斥著冰老大對於「咖啡即是生活」的理念，不喜歡太過專業沈重的評論氛圍。只想給顧客輕鬆的喝一杯好咖啡。」

以場景產品交織介紹咖啡廳：「坐在吧台，斜射的陽光將寒冷的風調和成了最舒適的氣溫，也為相片增添了無數種光線的變化，甜點師們為冰穀設計了多種特色甜點，而提拉米蘇是一定要品嘗的招牌甜品，藤原家豆腐的加入，不僅沒有喧賓奪主，更讓身為主體的馬斯卡彭乳酪不再如此甜而膩，此番創意非等閒之輩。

此時，咖啡香從冰老大的濾杯中飄來，擅長中淺焙的咖啡豆，冰老大準確的控制合適的溫度以及時間，終於，名為「莓果嘉年華」的精品咖啡擺上了我的身前，此杯咖啡為淺焙咖啡，帶有酸味的咖啡中參雜著清新的果香，不自覺的讓他在喉嚨中持續散發著魅力，直到嘴中都是咖啡的香氣才會捨不得的將他嚥入胃中。」

作品中巧妙的攝影構圖，完美地捕捉了咖啡的質感和氛圍，文字描述仿佛帶著我們走進了時光的隧道，跟著一起發掘了一間藏在巷弄之中的咖啡廳，細膩且細緻的描寫如同身歷其境。

評審們表示，這是一份充滿情感的作品，讓人從視覺到味覺都可以享受到歲月靜好的美。

冰穀咖啡表示：「感謝鍾先生適切地介紹冰穀咖啡與在地的市場，人文風情，四季變化舒服的相處並融入其中，是我們對這家店的想望，希望讓到訪的人們在不同的時間點到冰穀會有不同的體驗，慢慢品嚐我們用心對待的咖啡和甜點，很高興鐘先生喜歡我們，並描述很有溫度感」！

冰穀咖啡店家強調：「對於市府這樣的活動很認同也很開心。讓創作者在這座城市除了探索，還能發表作品，得獎者也能得到鼓勵與肯定是非常棒的。希望日後能持續辦理，讓這座城市的居民與到訪這座城市的旅客能更深度的認識台中，讓愛這座城市的創作者有舞台展現才華！」