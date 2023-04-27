學測轉瞬即逝，統測勢在必得，應考是否有到達你心中的理想分數呢？「利百代」文具陪伴你度過各種考試，決勝人生未來轉捩點，無論研究所推甄、高普考、公司晉升等挑戰，「利百代及第狀元筆」讓你工欲善其事，必先利其器，再加上「神明庇佑」、「台灣小吃」文具組合，讓你進入考場時來運轉，挑燈夜戰時不孤單，讓「利百代」文具成為你推波助瀾的人生幫手。

根據《鄭博文選文，意義萬分》中對考場劃卡技巧的攻略，強調「寫一題就劃一題」的方式，能夠避免漏塗和錯位的失誤，雖然此方法較花費時間，但使用「利百代及第狀元筆」卻能揚長避短，同時在考場發揮速度與精準的優勢，讓學生應考全力以赴，豐收十年寒窗下的美滿結果。

圖/利百代提供

「利百代及第狀元筆」是以現代考試量身打造的劃卡神器，商品包含本體自動鉛筆與5支專用2B筆芯。裝填方式簡單，只需要拔出自動鉛筆上的橡皮擦，填入專用2B筆芯即能使用，其中筆芯寬度以塗卡範圍為設計，成為電腦閱卷考試專用的首選，產品通過專利的扁芯設計能夠提升答卷速度，讓考生在各種考場上無往不利。

圖/利百代提供

萬事俱備後，考生的心態也是「利百代」關注的目標，於是推出「神明庇佑」鉛筆系列，相信神明加持的文具能夠讓人平心定氣。產品包含文運順遂的「文昌帝君」、趨災化煞的「關聖帝君」及平安和樂的「媽祖天后」等，選擇自己所信仰的神明來得道多助，實現真正的「神來一筆」。

除了上考場，「利百代」也體恤學生挑燈夜戰下的辛勞，晝耕夜誦難免進入體力不支的時段，在光桿司令中求一份消夜正是時候，「台灣小吃」鉛筆包含「臭豆腐」、「魯肉飯」、「豬血糕」、「小籠包」6種主題造型，讓考生輕鬆決定今晚吃什麼，畢竟休息是為了走更長遠的路。

圖/利百代提供

屹立75年的「利百代」專精文具的各種精妙，陪伴不少人童年的小天使香水鉛筆就是他們的經典商品，而隨著時移世易，「利百代」日新月異、保有初心，除了追求文具的實用性與設計性之外，從「利百代及第狀元筆」的真材實料，以及「神明庇佑」鉛筆系列的關懷備至，甚至是結合台灣文化及富有詼諧趣味的「台灣小吃」鉛筆系列，相信都能幫助考生金榜題名，陪伴你我人生的重要時刻。