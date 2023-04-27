由於3月越南央行降息釋放流動性，預期市場仍有反彈空間。根據花旗的多重資產投資時鐘定義，目前越南正處於第一階段，反映外匯儲備下降，失業率呈現上升，企業利潤下降等，但利率開始往下。3月越南央行(SBV)調降再融資利率0.5個百分點，寬鬆的貨幣政策和下降的市場利率，是股市即將復甦的開始。楊貽甯指出，回顧過往歷史經驗顯示，在SBV(越南國家銀行)調降官方政策利率後，越南股市進入最後的整理期，待利率降至溫和水準或外圍經濟回溫，股市即開始下一波多頭。

但短線需留意的是，兩市交易量仍偏低，且融資餘額未拉高，顯示投資人仍相對保守。但因現今本益比相較於2016年，多落在14倍以上之評價，目前仍相對便宜；加上房地產問題在降息後需求陸續回溫可望緩解，指標性公司NVL亦與債權人及客戶達成協商反彈，預期最差的情況已過，楊貽甯建議提前佈局等待經濟回溫。

根據HSC預測，胡志明交易所2024財年越企EPS將成長19.9%。歷史經驗顯示，上市公司淨利潤年比逾10%（過去15年均值）年份，當年度VN-Index股價多呈正報酬。預估2024財年越股Forward P/E僅10.4倍，相較其他區域國家低19%，投資價值已逐漸浮現。考量越企獲利展望下半年高於上半年，且越股評價相對便宜下，逢拉回皆是佈局好時機。

目前在台股掛牌的唯一越股ETF為00885，該ETF追蹤富時越南30指數，考量流動性與外資持股上限後，選取市值前30大個股，如同越南的台灣50，連結成立時間最久、成交量最熱絡、市值最大之胡志明證券交易所的股票，投資標的為百分百「純越股」。