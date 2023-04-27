埔里高工各科學生代表上台用力敲鑼、擊鼓，為自己及同學加油打氣。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

良顯堂基金會強調，阿嬤贈送考生粿粽，盼盼每個學生都像粿粽一樣，經過各種磨鍊並成器。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

良顯堂基金會與Feeling18巧克力工房贈送埔里鎮考生「糕粽」，祝福他們考試順利。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

良顯堂慈善基金會創辦人陳綢阿嬤，每年考試旺季，總是號召義工製作「粿粽」送給埔里鎮上考生，預祝他們能「高中」、金榜題名，其義子、Feeling18巧克力工房董事長茆晉（日牂）延續阿嬤的公益精神，26日贈送鎮內2所高中職及3所國中考生糕點、粽子「糕粽」，祝福所有學子都能考取好成績。

四技二專統測將於29日、30日登場，緊接著國中會考也將在5月20日、5月21日舉行，良顯堂社福基金會和Feeling18巧克力工房延續阿嬤的公益精神，將包裝精美的「糕粽」禮盒贈送給埔里鎮上暨大附中、埔里高工，及大成、埔里、宏仁國中。

埔里高工校長謝敬堂、良顯堂基金會主任曾進勇、茆晉（日牂）等人26日贈送埔工3年級各科學生「糕粽」禮盒，祝福學子們都能考取好成績，申請上理想的學校，各科學生代表也一一上台用力敲鑼鼓，為自己及同學加油打氣。

良顯堂基金會主任曾進勇說，陳綢阿嬤在世時，每年都送考生粿粽是有其道理，因為製作粿粽的每粒米，都要經過研磨，才能製作成品，期盼每個學生都要經過各種磨鍊並成器，而且每一顆粿粽只綁一圈，祝福同學都能一帆風順，順利學習成長。

「我們代阿嬤關心、祝福每位孩子。」茆晉（日牂）說，他是陳綢阿嬤的義子，為了延續阿嬤對慈善公益的精神與付出，因此與陳綢兒少家園聯名推出公益餅乾，這次與基金會攜手贈送考生磅蛋糕、粽子，希望祝福每一名學生在考試時都能有最棒的發揮，考取好成績。