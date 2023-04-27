路透社報導，迪士尼公司（Walt Disney Co.）在訴訟中指控迪尚特和其支持者非法利用州政府來懲罰企業，只因這間企業發表了應受言論自由權保障的意見。

這場衝突始於去年。迪士尼當時批評佛州禁止在課堂上和年幼學童討論性和性別認同的措施，時任迪士尼執行長包正博（Bob Chapek）說，公司反對一項正式名稱為「家長教育權利法」（Parental Rights in Education Act）的法案。批評者常將這項法案稱為「不說同性戀」（Don't say gay）法。

迪尚特則屢屢公開抨擊迪士尼的「覺醒」（woke）文化。

佛州的迪士尼世界主題樂園每年吸引數以百萬計遊客造訪，但州議員通過法案，終止迪士尼在當地的實質自治權。

迪士尼在向佛州首府塔拉哈西（Tallahassee）聯邦法院提起的訴訟中表示，公司目標是保護迪士尼世界的員工、訪客和開發者免於「因表達某些州政府官員不喜歡的政治觀點而遭到報復」。

迪士尼表示：「迪士尼現在被迫為自己辯護，以防（佛）州將權力當作武器，施加政治懲罰。」

迪士尼提出的訴訟指稱，迪尚特所任命新成立的旅遊局侵犯了迪士尼的合約權利，且欠缺公正補償或正當程序。迪士尼要求法院宣告佛州的立法行為不合法。

迪尚特則主張，在佛州擁有約7.5萬名員工的迪士尼數十年來一直享有不公平的利益。

迪尚特的發言人芮德芬（Jeremy Redfern）今天在社群媒體推特（Twitter）上表示：「我們不知道一間公司可以有任何合法權利來運作自己的政府，或維持特殊特權。」