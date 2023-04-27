已經退無可退的灰熊，系列賽連續2場敗給湖人後，G5回到主場作戰早早進入戰鬥模式，首節取得雙位數領先，即便湖人在第3節找回得分狀態，不過靠著對手崩盤，再拉出25分領先優勢終結比賽，比賽結束灰熊成功以116比99守護住主場，也將戰線延長，但系列賽仍以2比3落後。

首節前半段湖人還能抗衡，不過尾段漸漸找不到進攻節奏，灰熊射手肯納德（Luke Kennard）貢獻兩顆外線，首節打完以38比24力壓湖人，稍作整頓之後，湖人次節開局回穩，將比分縮小10分差，只是主控權依然還在灰熊手上，一波5比0攻勢再度拉開比分。

次節未見湖人替補大將八村壘的身影，他系列賽前4戰拿下72分，只比灰熊團隊板凳少了7分，急於追分的湖人沒有將八村壘擺在場上，半場結束仍以52比61落後。第3節羅素（D'angelo Russell）站了出來，包含兩記三分球拿下8分，湖人瞬間只落後1分。

湖人步步進逼，灰熊不願再看到戰局被翻盤，祭出強大防守限制湖人得分，一度來到25分的領先幅度，末節湖人放上主力陣容死命追趕，無奈分差過大，最後2分鐘棄械投降換上第3陣容，灰熊宣告成功在客場延長戰線。此戰湖人兩大球星狀態不一，詹姆斯（LeBron James）只有15分進帳，抓下10個籃板，安東尼戴維斯（Anthony Davis）則有31分、19籃板演出。灰熊則以雙後衛莫蘭特（Ja Morant）31分、班恩（Desmond Bane）的33分帶頭。