古代稱成年女性私處無毛髮者為「白虎」，而現代女性為了衛生，常透過雷射或蜜蠟去除體毛。32歲女星林采緹近日上節目透露，她有把私處毛髮全除光的習慣，某次因忽略保養，導致下體長滿紅疹，連大腿根部都遭殃。

林采緹在節目《醫師好辣》談論除毛話題，表示身體上下的部位，自己最注重私密處除毛，一定要整理得乾乾淨淨，覺得比較美觀，起初每月打雷射抑制毛髮生長，但只要隔2、3個月未報到，療程就要重新開始，對自己來說很難持之以恆，所以改為蜜蠟除毛，既快速又能連根拔起。

林采緹回憶，第一次做蜜蠟除毛時，美容師告知結束後一定要做好保養，但她沒有放在心上，隔天飛到海島玩水，完全沒帶相關的保養品，「結果我的私密處整個長紅疹，而且不只長我除毛的地方，還長到我的大腿根部。」導致林采緹接下來的玩水行程都只能穿短褲，而且很不舒服。

婦產科醫生陳保仁表示，身體的毛髮跟頭髮一樣都需要被整理，至於保留的長度、修剪的造型等則看個人，他只反對完全不修剪，「太長髮披肩其實會感染。」陳保仁接著表示，他不建議手工一根根拔除，不但眼睛疲累，還容易引起發炎，而蜜蠟除毛破壞力較強，一旦毛囊感染，連皮膚都會紅腫；至於雷射除毛，若聲稱永久去除的都是假廣告。最後，他以婦產科醫生的立場，建議私密處只要適當保持修整即可。