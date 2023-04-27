電動車停車格頻傳遭占用，台南市政府交通局不斷接獲電車車主反映充電車格被占用問題，為保障電車車主充電權益並配合中央管理辦法制定進度，交通局將先選定以「海安路地下停車場」6格及「南瀛綠都心公園地下停車場」12格試辦設置充電專用停車位，5月1日起進行為期2個月宣導期，7月1日起開罰。

南市府交通局指出，交通部去年11月完成停車場法條文修訂，律定充電停車位為專用格位及違規占用罰則，相關專用格位標線與牌面規範細部管理辦法雖尚未制定完成，但為讓市民能循序漸進適應即將上路施行的新規定，避免因不熟悉法令而不慎占用後遭處罰，因此，南市府交通局選定於2處停車場試辦。

交通局指出，這2場停車格將依據交通部管理辦法草案圖例，重新畫設充電格位專用標線及設立說明牌面，期讓民眾提早熟悉與辨識充電格位專用標線與牌面型式，後續則將視交通部相關管理辦法制定進度，再逐步推展至全市路外停車場內的充電停車格（不含智慧路邊停車充電格位）。

目前台南市路外公共停車場約設置210支快、慢充電樁停車格，現階段這些停車格設置為「綠能優先格位」，非電車占用以勸導為主，尚未實際裁罰。交通局長王銘德表示，因不斷接獲電車車主反映充電車格被占用，失去設置充電停車格位美意，為保障電車車主充電權益，交通局將以「先試辦」、「再宣導」、「後全面實施」，逐步推動電動汽車充電專用停車位的設置及裁罰。

王銘德指出，將先以「海安路地下停車場」6格及「南瀛綠都心公園地下停車場」12格共計18格試辦設置充電專用停車位，5月1日前依據交通部管理辦法草案之圖例，重新畫設充電專用格位標線及設立說明牌面，並進行為期2個月宣導期，先對違規占用行為以勸導為主，7月1日起正式執行違規占用裁罰，裁罰標準與違規佔用身障格位、婦幼格位相同都是1200元。

此外，為加強提醒，也將於該2處試辦停車場入口處設立明顯牌面加強宣導，提醒非電車駕駛人逐步養成不占用充電專用停車位習慣，以免受罰。