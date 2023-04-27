女星小S與圈外老公許雅鈞結婚多年，育有三女Elly、Lily及許老三，而小S經常透過社群平台分享自己與女兒們有趣的相處模式及日常，日前她在節目提到，有次到火鍋店用餐時聽到隔壁桌聊天時在「講許老三壞話」，而她仔細一聽發現是熟人的聲音後，直接將簾子拉開直嗆「講別人壞話前，先確認一下旁邊是誰」。

小S日前節目《小姐不熙娣》中提及，有次與經紀人在火鍋餐廳用餐時，因為與隔壁桌中間僅用簾子隔著，加上對方聽起來像是喝嗨了所以音量非常大，雖服務人員有上前詢問小S是否要上前提醒對方音量降低，但小S覺得對方喝酒喝得這麼開心就讓他們盡興就好。

怎料，隔壁竟突然聊起自家的八卦，甚至還提到女兒們，讓她多次忍不住想上前提醒，但都被一旁的經紀人阻止，直到後來經紀人請小S仔細聽這聲音似乎是熟人，這才讓她走過去拉開簾子直嗆「要講別人壞話的時候，可不可以先Check一下你旁邊是誰」。

接著，小S看向一旁的來賓Vicky間接表示她就是當天隔壁桌的客人，而一臉尷尬的Vicky也趕緊解釋，當初是有一個朋友滑手機時提到，她覺得小S女兒許老三長得很漂亮，但這時Vicky卻說：「不會啊，我覺得老大跟老二比較漂亮」沒想到話音剛落簾子就被拉開，讓她們當場嚇壞直呼「你怎麼在這邊」笑翻現場來賓。