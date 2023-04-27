台積電優渥的薪資及福利，是不少科技人心目中的理想企業，網路節目《木曜4超玩》最新一集「一日台積電」，介紹台積電設備工程師工作引發討論，有網友發文表示，滑臉書也看到台積電招募設備工程師的徵才資訊，他疑惑問「是不是最近這職缺真的很缺？」有台積電員工則曝光缺人內幕。

原PO以「GG最近是很缺設備工程師嗎？」為題在PTT發文指出，最近一日系列拜訪台積電，介紹設備工程師工作多棒，自己滑臉書也發現，台積電招募設備工程師的徵才廣告，頁面寫著「加入台積，共創奇蹟」。

原PO表示，台積電為了招募設備工程師，還拍了很多形象廣告，說在裡面工作幸福，都實現人生夢想之類的，他好奇是不是最近這職缺真的很缺，有沒有八卦？

其他網友紛紛表示，「雖然薪水高 但進去跟當兵一樣」、「設備真的很慘，勸有能力的缺錢再考慮」、「設備真的是台積電底層」、「設備不如作業員，真的可悲，被作業員嗆還不敢還嘴」、「一直都缺吧，每年校園徵才都看得到」。

但台積電薪水高、福利好，仍然是許多人出社會之後的目標，即使面對產業景氣下滑仍照常加薪，今年度平均調薪幅度達4％～5％符合預期。