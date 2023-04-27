由於中美角力、兩岸局勢也相當緊繃，各界紛紛熱議是否會爆發戰爭？對此，前空軍軍官、軍事評論家邱世卿指出，現代戰爭規模龐大，若開戰一定會有蛛絲馬跡，尤其交通調度方面，鐵路、飛機都會有跡象；但他也強調，開戰前還是會有很多轉圜空間，兩岸一定要把握和平之窗。

據《中評社》27日報導，邱世卿分析，發生戰爭一定會有徵兆，因為現代戰爭的特色即是大規模、所需物資非常多；且隨著科技發展，有多元的對戰場感知與偵查手段，一場大規模的戰爭即將爆發，不太可能沒有任何蛛絲馬跡，只是多或少而已。

邱世卿稱，戰爭前由於需要大量物資運補，交通會首當其衝受到影響，鐵路線運能剛開始時雖是固定的，但需運載軍用物資時，必會排擠到正常交通班次；另為了讓有任務的飛機先走，大量班機在空中等待的時間也會拉得更長，這些都是開戰前可能會出現的跡象。

除此之外，邱世卿還提到，隨著準備過程推進，戰爭徵兆就會越來越強烈，後續更明顯的當然是軍備的調動集結、部署等，但此時就達到已準備兵戎相見的地步了。從俄烏戰爭也可以看出，在戰爭爆發前一年的9月份，烏軍就已在烏東駐紮；而俄羅斯也以演習名義，於邊界調度物資、調度兵力，就是為了戰爭而準備。