「中國－中亞五國」外長第四次會晤27日上午在陝西西安舉行，中國外長秦剛與中亞五國外長就國際和地區等問題進行交流討論。五國外長昨日則表示，支持中方在台灣、涉疆、涉藏等問題上的正當立場，支持彼此維護核心利益。

央視新聞報導，「中國－中亞五國」外長第四次會晤中，與會各方針對即將在中國召開的峰會各項安排、中國中亞各領域合作以及共同關心的國際和地區問題進行交流。2022年6月中國－中亞外長第三次會晤期間，各方一致同意建立中國－中亞元首會晤機制。

此外，秦剛昨日在西安分別與哈薩克外長、吉爾吉斯外長、塔吉克外長、烏茲別克外長、土庫曼第一副外長舉行會談。秦剛強調，中方將一如既往堅定支持中亞國家維護國家主權、獨立、安全和領土完整，堅定支持中亞國家根據本國國情自主選擇的發展道路，堅決反對任何外部勢力干涉中亞國家內政，並將加強雙方在聯合國、上海合作組織等框架下溝通協作。

新華社引述五國外長等表示，支持中方提出的系列全球倡議和理念，支持中方在台灣、涉疆、涉藏等問題上的正當立場，反對將人權政治化，將加強國際多邊協作，支持彼此維護核心利益，維護地區和平穩定。

秦剛今年3月宣布，今年中國將舉辦首次「中國＋中亞五國」元首峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇兩大主場外交活動。其中，「中國＋中亞五國」元首峰會預定於5月舉行。

香港《南華早報》分析，外界普遍認為，「中國＋中亞五國」元首峰會是北京方面牽頭的一項努力，旨在加強與中亞在俄烏衝突和阿富汗危機等問題上的戰略協調。

《南華早報》指出，「中國＋中亞五國」元首峰會即將召開之際，中國正積極推進共建一帶一路倡議。由於中亞國家豐富的自然資源和鄰近中國西部的新疆，這些國家在經濟和戰略上對中國都變得越來越重要。

中國商務部數據顯示，2022年，中國與中亞五國貿易額達702億美元，創歷史新高。截至2022年底，中國對中亞五國直接投資存量近150億美元。北京還尋求與中亞國家的合作，以應對分裂主義和恐怖主義。