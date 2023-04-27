安莎通訊社（ANSA）報導，烏克蘭重建雙邊會議自26日起在羅馬舉行，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）、外交部長塔加尼（Antonio Tajani）、企業和製造部長烏索（Adolfo Urso）、經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）等官員出席，表達政府對烏克蘭的最高支持。

代表烏克蘭政府出席會議的是總理什米加爾（Denys Shmyhal）與外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊連線在會議上表示：「親愛的義大利，感謝您組織這次會議以支持和重建烏克蘭，感謝義大利，支持我們走向自由。」

梅洛尼在會中表示，相信烏克蘭最終將獲得勝利，認為義大利可在烏克蘭重建上發揮主導作用。原因不僅因為義國的決心和信譽，還因為2024年義國將擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，將可扮演重大決策角色。義大利也是2025年烏克蘭復甦會議主辦候選國，復甦會議的規模比這次會議更大。

梅洛尼說：「義大利可為烏克蘭經濟做出貢獻。」她向出席會議約600家義大利企業說不要害怕投資、建設與押注基輔的勝利，因為義大利全面支持烏克蘭加入歐盟。

梅洛尼說，除藉由政治力量發揮作用，還希望透過義大利企業分享技術，為烏克蘭提供短期、中期和長期的最佳解決方案。她認為企業家參與至關重要，因為重建費用高達411億美元（約新台幣1兆2619億元），不會全由公共資金支付。她強調基輔需要改革，確保提高合法性和透明度，以創造有利重建的環境。

烏索（Adolfo Urso）與烏克蘭副總理兼經濟發展和貿易部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）在會上共同簽署一份諒解備忘錄，義大利將提供技術援助以開發「烏克蘭製造」品牌，支持烏克蘭的產品和企業。

烏克蘭總理什米加爾說：「我們兩國間的夥伴關係達到一個新的水平，重建現在開始了。感謝總理、機構和人民360度支持。義大利是支持烏克蘭加入歐盟的關鍵，我們會記住這點。」

烏克蘭外長庫列巴說：「義大利企業表現出的興趣是我們在羅馬收到的最好消息。感謝機構和公司站在烏克蘭一邊並做出長期承諾。義大利和烏克蘭之間關係很密切，許多年前在敖德薩（Odessa）繁榮昌盛時，有很多人說義大利語，甚至還有義大利文標示。在最黑暗的時刻，你們一直在我們身邊。」

除兩國官員外，商界、貿易協會和重要國際金融機構都派代表參加，聆聽烏克蘭政府重建國家的需求與機會。這次雙邊會議重點從政治、經濟、軍事、人道主義等360度全方位協助烏克蘭重建，在衝突結束前規劃戰略。

會議承諾包括義大利出資1億歐元（約新台幣33.8億元）擔保金給歐洲投資銀行（EIB）為烏克蘭提供擔保等。