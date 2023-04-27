晶華國際酒店集團旗下擁有「新北最美風格旅店」美名的捷絲旅台北三重館，攜手保力達跨界合作，自5月1日至31日於客房內及大廳每日下午2點到5點的Happy Hour時段，提供保力達全新零酒精「畢兒綠茶」氣泡飲品暢飲服務。

保力達「畢兒綠茶氣泡飲」以特選LUBLIN啤酒花品種，添加綠茶萃取物，激盪出顛覆味覺想像的絕妙滋味，擁有綿密碳酸汽泡口感，不僅入口清涼解渴、風味也是獨具特色，提供「想喝、不想醉」的人，暢飲新選擇。

捷絲旅台北三重館提供舒適安全的住宿環境與多元味美的餐點，在Google評論中得到千餘則留言以及4.7顆星的高分口碑，是國內外商旅蒞臨新北市時的住宿首選。在疫情警戒解封、國境全面開放後，位於飯店一樓的「Just Cafe捷食藝」餐廳也全面優化自助式早餐的內容，每日推出1至2道主廚推薦及地方特色美食，菜色嚴選來自台灣各地的新鮮食材，包括新鮮當令的沙拉吧、台式古早味料理以及眾多融匯中西料理概念的新創菜色，期望帶給旅客豐富的味蕾享受。

捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，交通生活機能完善，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，95間客房的平均坪數為7到9坪，全館皆為獨立空調、客房隔間牆密實並擁有大片對外落地窗，浴室則採用乾濕分離設計，格局舒適乾淨。飯店特別規劃有Extended Stay（延伸住宿）房型，不但加大房間的坪數、更增設精簡的餐廚設備及浴缸，打造真正像家一般的舒適感。