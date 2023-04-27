國際貨幣基金（IMF）駐華首席代表史蒂文·巴奈特（Steven Alan Barnett）近日表示，針對大陸第1季GDP年增4.5％，認為該數據與大陸經濟將出現強勁反彈的預測一致，且不僅對大陸是好消息，估計今年大陸實際將對全球經濟增長作出超過1／3貢獻，並刺激其他經濟體產生外溢效應。他並研判預計人民幣國際化將繼續向前推進，雖然未來會有起伏，但方向是明確的。

據澎湃新聞旗下節目近日專訪史蒂文·巴奈特時表示，受到經濟環境重新開放，預測大陸今年經濟增速為5.2％，看好關鍵驅動因素之一是消費，能看到消費為經濟增長注入動力，且從中期經濟發展中，消費也能發揮強大的作用。

至於大陸貿易方面，巴奈特表示確實看到進展，出口增長也許比市場預期的好，但整體來說由於全球需求放緩，出口不太可能成為今年經濟增長的主要動力。

同時今年全球既是挑戰又是機遇的關鍵領域也是貿易。巴奈特說，出於經濟原因，供應鏈的多樣化可能是有必要的。但隨著世界可能分裂成不同集團，貿易分裂或將帶來巨大損失，預測可能使全球經濟損失7％的GDP，如果再加上技術脫鉤，一些國家的損失可能達到12％的GDP。

巴奈特表示，如果讓他明確地提幾個建議，其中之一會是需要讓貿易再次成為經濟增長的引擎，而不是讓全球經濟分裂的工具。這可以從撤銷最新的關稅政策、以及放寬過去五年實施的貿易限制開始。

而就人民幣國際化進程上，巴奈特表示，大陸在此取得實質性進展，從貿易結算、跨境金融交易，以及國際儲備資產方面都是如此，認為隨著大陸繼續對外開放，預計人民幣國際化將繼續推進。這可能不是一個線性過程，未來會有起伏，但方向是明確的。隨著大陸與全球經濟將繼續增長，認為全球的交易員和投資者也希望使用人民幣。