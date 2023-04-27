新北市議會今總質詢第一天，國民黨團要求新北市長侯友宜成立體育局，除加強校園競技運動培訓，還要推廣全齡運動，更要與產業結合建構運動產業鍊，並保障體育選手未來就業等生涯規畫。侯友宜當場承諾，明年1月成立新北市體育局。

今日總質詢包括廖先翔、江怡臻、周勝考、王威元、陳儀君、洪佳君、林金結、蔡健棠、黃心華、劉哲彰、葉元之、連斐璠等人到場質詢。

廖先翔分享日前到日本參觀奧林匹克館經驗，對於日本選手培訓與生涯規劃非常有印象，新北市如果能夠有體育局，對於推動選手培訓與全民運動會更有力。

陳偉杰則說，過去新北市僅有體育處，對選手從發掘到生活要有一系列保障困難重重，過去都是靠選手自己拉贊助，等到他們得牌，才來說是台灣之光，如果有一個局，能夠從教育到產業協助媒合，才能讓每位選手都能獲得幫助。

江怡臻、洪佳君、陳儀君也都說，新北市長久以來大家都在爭取體育局，且在新北不斷爭取國際賽會，對方城市派出體育局，新北卻只有體育處，會讓他人覺得我們不夠重視， 拜託市長能夠朝成立體育局方向去做。

侯友宜表示，要能夠做得更好，成立體育局才有意義，他坦言，過去體育處在舉辦全國運動會，雖然也可以辦，但在招攬面臨很多挑戰，另外要媒合企業資源、民間團體力量，也是需要一個局來去做，才能跟其他縣市平衡溝通。

侯友宜說，這麼大的城市沒有體育局，確實較難建構運動產業鍊，如何照顧更多傑出運動選手，成立體育局或運動局確實符合時代潮流，希望讓大家熱愛運動。

侯友宜說，現在確實是個時機點，他允諾今年會編列預算，明年元月一號正式成立體育局。