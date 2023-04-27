台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，市場持續反映對於美國升息將近尾聲樂觀預期，SVB等金融事件使聯準會放緩緩緊縮，有利恢復市場信心;在企業基本面方面，部分產業庫存調整持續，但也有產業的庫存甚至低於Covid之前，引述外資報告，如PC終端產業Dell供應鏈等，因此部分產業已開始改善、企業獲利下修潮在上半年可望到底部，故近期台股的大幅修正將是布局時點。

技術面來看，台股拉回先看第一支撐為缺口下緣14945點，強支撐看前一缺口上緣14500點，預期美股將進入起漲前底部，S&P500底部觀察3800點，與美股連動性高台股，在外在環境穩定下，預期2023年往上機率仍將高於往下機率。

市場短線仍將反映Fed言論及財報表現，加上對2023年經濟衰退恐懼，金融市場波動度短期仍將非常大。在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長標的，像IC設計、網通等。