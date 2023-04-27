依勞保條例規定，當消費者物價指數（CPI）累積逾5％時就會調整年金給付數額，據主計總處公告，2011、2012、2016、2017及2018年消費者物價指數累計成長率已逾法定調整標準的5％，且2011及2016年調幅達7.4％、為歷史新高，因此從5月起的年金給付金額就會調整，估計會有66萬人受惠，預計6月領取給付的金額就會是調整過後的金額。

勞保局表示，經查行政院主計總處於今年發布2022年消費者物價指數累計平均為102.95，2009年度、2010年度、2013年度至2015年度、2019年度至2022年度請領勞工保險年金給付者，及2022年度請領勞工職業災害保險年金給付者，因消費者物價指數累計成長率尚未達法定調整標準，2023年不予調整年金給付金額。

勞保局普通給付組組長劉秀玲說，今年調整的年度與去年相同，皆是調整5個年度，但由於CPI漲幅較大，因此調幅上看7.4％、為史上新高，而因為調整為5月份的年金，包括老年年金給付、失能年金給付及遺屬年金給付，都會在6月29日入帳。