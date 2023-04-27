記者爆料網曝光照片，只見整輛特斯拉掉進天坑中，據了解這區域已不是第一次出現天坑。（翻攝自記者爆料網）

記者爆料網曝光照片，只見整輛特斯拉掉進天坑中，據了解這區域已不是第一次出現天坑。（翻攝自記者爆料網）

記者爆料網曝光照片，只見整輛特斯拉掉進天坑中，據了解這區域已不是第一次出現天坑。（翻攝自記者爆料網）

竹北市「豐采520」建案工程，去年造成勝利二路路基3度塌陷，27日上午9時44分許，在工地對面的莊敬六街，1輛停在停車格的特斯拉轎車，

整個陷落「天坑」中，民代紛紛到場指摘該工地又肇禍，要求府依法嚴辦！

「花了230萬元買的特期拉，交車還不到1個月！」這名年輕車主說，他上午9點多將車停在停車格，到喜來登幫員工做講習，是她老婆在網路上看到車子陷落，好像是他的車，他到場察看當場傻眼！

有民眾在上午9點44分，拍到路面下陷特斯拉整輛車掉進坑洞的畫面，附近居民聽聞轟隆一聲巨響，都將矛頭指向正在施工中「豐采520」建案。

該建案去年在勝利二路連續發生3次路基下陷，並曾有1輛小貨車掉入天坑被掩埋，縣府勒令停工，研判路基掏空可能是豆子埔溪地下水向低窪流動時，正好經過該工地建案，工地挖地下室未做好相關防護措施，以混凝土灌漿固化地層後復工。這次造成天坑的原因，工務處已派員調查中。