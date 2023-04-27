莊琇媛指出，銀行有許多管道像是電話、email行銷，在金檢時發現許多爭議是來自電話行銷，民眾辦完信用卡後，就會接到銀行打來行銷個人信貸商品的電話。4月25日開的會議不是針對電話行銷，而是針對銀行在信用卡客戶後續個人消費放款行銷上，打電話時的話術問題造成客戶疑慮，客戶會疑慮銀行為何有他的個資、不需要此商品，有被騷擾到的感覺。

莊琇媛指出，銀行與客戶在訂信用卡契約時就都已有客戶資料，依個資法規定，只要在銀行的營業項目內都可以對客戶行銷，所以電話行銷不是不可以，但未來會要求銀行要精進話術，不要造成客戶困擾，也要求銀行公會在電銷規範中去針對話術精進做規範，對客戶不會造成騷擾又可精進服務。

會中銀行是否有反彈？莊琇媛強調，銀行沒有反彈，因為並沒有禁止電話行銷，而是要求銀行在做此業務時不要對客戶造成太大騷擾，銀行都表示願意在電話行銷做精進。