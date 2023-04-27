「五一」3天連假收假不憂鬱，85度C推「5／2咖啡分享日」，當天大杯咖啡系列與寄杯享買二送一，大杯美式咖啡平均一杯只要47元，同一天還有大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張特惠活動，每張寄杯卡10杯，等於買20杯送10杯，最高可以省下990元。

另外五月加碼回饋，只要單筆飲料消費滿600元，就有機會拿到6,000元，周周抽出2名幸運兒。85度C大杯咖啡系列買2送1活動，「5／2咖啡分享日」當天全台門市大杯咖啡系列不限冰熱通通買2送1，優惠活動限同品項，到門市現購現取，每人限購2組共6杯。

85度C提醒，85 Cafe APP線上訂餐外送／外帶、電話訂購無此優惠；需要大量購買的人，同一天也有大杯咖啡系列寄杯卡買2張送1張，每張寄杯卡10杯，等同買20杯送10杯，換算下來最多可以省下990元，一組三張寄杯卡限同品項、無兌換期限，寄杯辦法是否適用依各門市公告為主。

5月份85度C加碼周周抽6,000元活動，只要單筆飲料消費金額達600元，結帳時報會員電話，即享有抽獎6,000元資格，抽獎名單採累計制，5月10日的抽獎名單消費日期為5／1—5／7;5／17的抽獎名單消費日期為5／1—5／14，以此類推，最後一天開獎日為6／7，抽獎名單消費日期為5／1—5／31，公告在官網與FB粉絲專頁，每周開出2名得獎者，每名得獎者一次獲得12張面額500元的禮物卡，全台門市皆可使用，活動為至5／31為止，一共會有10名得獎者。