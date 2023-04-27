中華郵政公司今（27）日宣布，5月1日起民眾可郵寄「國際e小包」（ePacket，2公斤以下輕小型物品）至俄羅斯。這也是中華郵政開辦「國際e小包」的第22國／地區。

中華郵政表示，「國際e小包」資費較國際航空掛號小包及國際快捷低廉，且可透過郵政官網全程追蹤郵件遞送狀態。中華郵政繼與日本、越南、新加坡、印尼、泰國、韓國、菲律賓、馬來西亞、德國、法國、英國、以色列、挪威、波蘭、丹麥、紐西蘭、加拿大、澳大利亞、荷蘭、香港及立陶宛等合計21國／地區郵政合作開辦後，為便利民眾用郵，並擴大服務範圍，續開辦俄羅斯「國際e小包」，民眾及電商賣家可多加利用。專用發遞單洽各地郵局營業窗口索取或至中華郵政全球資訊網「EZPost線上交寄」網頁https：／／ezpost.post.gov.tw／itmatt，預先登錄國際e小包發遞單資料並列印。

中華郵政提醒，「國際e小包」雖屬平常函件，但可於網路追蹤遞送狀態，且按址投遞無須簽收，但不提供書面查詢及補償。