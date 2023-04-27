根據澎湃新聞報導，美國當地時間4月26日上午，旅居美國20年的的大熊貓丫丫啟程離開田納西州孟菲斯動物園，踏上返國旅程。據航班查詢網站消息，丫丫搭航班飛行時間約16個小時，預計27日17點左右抵達上海。

另據《齊魯晚報》先前報導，今年2月先行在孟菲斯動物園去世的另一隻大熊貓樂樂的血清和精液樣本，也將由孟菲斯動物園直接運輸至上海動物園。

據央視此前報導，大熊貓丫丫於2000年8月3日在北京動物園出生。1999年4月，美國孟菲斯動物園與中國動物園協會達成協議並簽署意向書，向中國租借兩隻大熊貓。

2003年4月7日，丫丫與樂樂抵達美國孟菲斯動物園。2013年，在為期10年的協議到期後，中美兩國再將租借期延長10年，至2023年4月到期。

據了解，丫丫返國後，要先到上海進行隔離檢疫。世界動物保護協會科學家孫全輝曾說明，《中華人民共和國進出境動植物檢疫法實施條例》規定，入境動物需要進行隔離檢疫。因此大熊貓從國外回來也需要這一步。按相關規定，隔離檢疫的時間一般是30天。