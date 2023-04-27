2022年10月國內爆出戶役政資料被公然放上國外網站販售，至今無法確定外流單位，民眾黨立法院黨團27日指出，《資通安全管理法》現有條文不夠明確，建議數位部完備工業控制系統的「操作和程序控制」（OT規範），加強風險評估標準，黨團數位部盡快提出具體草案，也痛批政府不能只會推諉塞責，卻不幫資安補破網。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、立委吳欣盈和陳琬惠上舉行記者會，呼籲政府補足法規缺口、落實風險評估，預防類似案件一再發生。

吳欣盈表示，資訊安全維護可分為「計算機和資料網路」（Information Technology，IT）與工業控制系統的「操作和程序控制」（Operational Technology，OT）兩大面向，現行《資通安全管理法》多偏重於IT，未就OT予以明確規範，民眾黨團倡議《資通法》修正草案應參考新加坡《網路安全法2018》及經濟部標準檢驗局CNS66243標準，完備OT規範。

邱臣遠指出，可能外流全國戶役政資料的單位有11個，由誰外洩、如何外洩至今還沒有查出來。換言之，資安缺口逾半年都沒有堵上，政府機關可能存在資安系統被入侵卻不自知的問題，內政部長林右昌卻在調查結果出爐前就斷言，「百分之百不是內政部流出」，是否只是為了粉飾太平，讓人細思極恐。

邱臣遠表示，目前《資通安全管理法》並無詳細規範風險評估標準，缺乏風險評估也導致執行上產生邏輯矛盾。此外，詳細畫分主關機關的責任與義務，也是落實法規重要的一環，民眾黨團推動「資通安全管理法第三條及第七條條文修正草案」，呼籲朝野齊心及早通過，只有防堵現有資安不足，才能提升提升台灣資通產業競爭力。

立委陳琬惠表示，工業控制系統（Industrial control system，ICS）從早期封閉的運作環境，逐步與外部網路相連，製造業成為被勒索或攻擊的目標，過去攻擊主要針對IT領域，但近年OT領域攻擊事件大增，尤以供應鏈攻擊最為常見，不僅影響企業生產和營運，更直接影響國家基礎設施安全。

陳琬惠指出，政府應協助企業建立「零信任架構」（Zero Trust）安全機制，簡單來說是「永不信任，始終驗證」，透過持續驗證與控管，最小化潛在風險，協助企業建立更安全、更可靠的資訊安全防護基礎，呼籲政府協助並督促企業制定合適的零信任策略及架構，特別是針對提供公共服務的企業，確保其具有足夠資安防護能力。