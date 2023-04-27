政府為保護科技園區、電廠等基礎設施，傳出有意擴編警政署保二總隊至4000人，並實施軍事操練。對此，有國防背景的國民黨前立委林郁方指出，防禦基礎設施的重型武器有防空飛彈、坦克等，但警方恐因沒空受訓而無法操作，他並呼籲，蔡政府應以政治手段解決兩岸問題，而不是將腦筋動到警察上。

林郁方昨（26）日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，戰爭時軍人最危險，平日警察最辛苦，他們的任務非常多，再加上現在台灣治安不好，他們的工作量又更多了。

林郁方直言，在現代戰爭中，進攻方通常是以飛彈、戰機空襲，並派出空降部隊佔領基礎設施打頭陣，防守方則會在可能目標附近，部署防空飛彈、防空炮、坦克等重型武器進行防禦，但警察沒空接受操作這些武器的訓練。

林郁方指出，蔡政府現在就是意識到戰爭可能爆發，因此在想要如何增加兵力，但戰爭其實是能避免的，因此他呼籲，蔡政府應該將資源用在政治上，用政治手段解決兩岸問題，避免戰爭發生。