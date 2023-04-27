屏東有毒品前科的楊姓男子於去年3月結識檳榔攤女店員後，只要沒錢就找找女店員要，隔月，他在吸毒完後持1把左輪空氣槍要脅女店員也吸毒，並恐嚇對方與他發生性行為，事後還逼對方交出週轉金8500元，案經屏東地院審結後，法官27日依強盜強制性交罪判14年、以脅迫方法使人施用第二級毒品罪判10年，應執行有期徒刑18年，可上訴。

判決書指出，去年3月間，楊男在屏東市某檳榔攤結識女店員後，只要缺錢花用就會到檳榔攤找女店員，隔月2日，楊男又到檳榔攤，他先是向女店員稱要借廁所，結果竟是在廁所內吸毒，之後還藉故呼喊女店員到廁所找他。

女店員一進到廁所，楊男馬上掏出他隨身攜帶的左輪空氣槍抵住對方的頭部、下巴、胸口等部位，還拿出6顆彈殼向對方恐嚇道，「你以為我在開玩笑嗎，我真的有子彈」、「你相不相信我會開槍」、「知不知道這是什麼東西」、「我們一起算一算看你要給我多少錢」、「你不要以為我不敢對你怎麼樣」、「看你先拿給我多少錢給我」、「你們店裡應該有現金，去拿幾千塊給我」等語。

隨後，楊男不僅逼迫女店員吸毒，還違反女店員意願對她強制性交得逞。事後，楊男威脅女店員交出檳榔攤週轉金8500元，得手後騎車離去。

楊男遭逮後，矢口否認犯行，案經屏東地院審結後，法官認楊男犯後態度不佳，且又有毒品、強盜取財等前科，因此依強盜強制性交罪判14年、以脅迫方法使人施用第二級毒品罪判10年，應執行有期徒刑18年，全案可上訴。