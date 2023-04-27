俄烏衝突發生一年多後，中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基26日首度通電話，大陸國關學者表示，這是政治解決烏克蘭危機的關鍵性的一步，而未來一段時期，特別是進入今年下半年後，各方坐下來談的可能性在提高。今年8月的金磚國家領導人峰會，預計中俄雙方領導人也將在會見時探討俄烏衝突問題。

華東師範大學俄羅斯與歐亞研究院副院長、副研究員萬青松在接受澎湃新聞訪時問指出，派特別代表赴烏標誌著中方進一步也是真正意義上把勸和促談落實到具體行動上，這是政治解決烏克蘭危機的關鍵性的一步。

談及為何選擇在此時開展俄烏衝突發生後中烏領導人的首次通話，萬青松分析認為，此次是中方應約與烏方通話，因此主要還需從烏方的角度理解。在當前西方國家渲染烏克蘭對俄羅斯開展反攻戰的關鍵時刻，烏克蘭期待中方能夠積極地勸和促談。

萬青松進一步解釋稱，對於烏克蘭可能發動的反攻，外界普遍不認為烏方借此能夠取得決定性勝利。而若反攻未達到預期目標，俄烏雙方有可能會短期停戰甚至是進行談判。到那時候，烏方定會愈發希望中國能夠扮演勸和促談的角色，從而使得衝突緩和，或是找到更好的出路。

此外，中國現代國際關係研究院歐亞所所長助理、副研究員陳宇也認為稱，俄烏衝突已經持續一年多，兩國在戰場上進入相對僵持、平衡的狀態，歐洲的疲憊感也在上升。未來一段時期，特別是進入今年下半年後，各方坐下來談的可能性在提高。

不過，陳宇也稱，需注意的是，儘管各方關於解決烏克蘭危機的理性思考和聲音在增加，但目前戰場上的俄烏雙方仍處於軍事資源累積的階段，雙方難以做出較大妥協，通過和平方式解決烏克蘭危機仍是一條漫長而艱辛的道路。

「和平的因素正在不斷累積，在未來一段時間，各方進行對話的可能性還是存在的。」陳宇說道。

陳宇進一步分析稱，接下來中方可能在兩個方向上努力：一是，利用中方能和有關各方都進行對話、接觸的這樣一個比較超然的地位，以及中國作為聯合國安理會常任理事國的國際地位和影響力，為勸和促談、尋找共識發揮外交上的作用。同時，也為未來有可能進行的談判對話提供更多實質性説明。

另一方面，陳宇認為，在未來俄烏衝突解決過程中，中方也可以發揮更多建設性作用。例如，向包括烏克蘭在內的相關方提供人道主義支援，以及戰後重建等方面的工作。

此外，萬青松認為，下一階段，展望8月底在南非舉行的金磚國家領導人峰會，預計中俄雙方領導人也將在會見時繼續深入探討俄烏衝突問題。