人體肌肉量隨著年齡增長而減少，骨科醫師嚴可倫提醒，若出現行動遲緩、握力下降、經常跌倒及體重減輕，就要留意是否為肌少症。想要預防肌少症，日常應補充足夠蛋白質、維生素D，3餐營養均衡，並且一周運動2至3次以上。

嚴可倫在臉書發文指出，很多長輩生活簡單、飲食清淡，認為「多吃菜、少吃肉」對身體健康，其實只對了一半。他說，多吃蔬菜沒錯，但是肉吃太少會造成很多問題，像是肌力退化、增加跌倒受傷的風險。

嚴可倫指出，想透過飲食延緩肌少症，最重要的就是要改善長輩蛋白質、鈣質及維生素D攝取不足的問題；他建議每天應攝取足夠的蛋白質，豆、魚、蛋、肉要吃得夠。

另外，要3餐均衡，不要一口氣吃太多；根據衛福部建議，每餐都應該攝取一掌心的豆、魚、蛋、肉類，有最佳的肌肉合成效果。再來是補充維生素D，維生素D可幫助鈣質吸收且減緩肌肉流失，除了曬太陽，還可以攝取含豐富維生素D的食物，像是菇類、木耳、鮭魚、鯖魚等深海魚類。

除了飲食之外，也要記得規律運動，嚴可倫建議一周運動2至3次以上，以訓練肌力，透過飲食及運動雙管齊下，預防肌少症上門。