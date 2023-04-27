手機鏡頭保護貼貴80元 她砍價被罵這三字怒報案

25歲林姓女子26日下午去手機店購買鏡頭保護貼，因認為380元的價格與之前買的不同，「變貴了！」她在現場與店家溝通，詢問實際價格，經店員向店長確認，同意以300元賣保護貼並幫她貼上。豈料林女要離開時，余姓店員疑似罵了她「三字經」髒話，她憤而報案。
警方表示，接獲110報案稱北市中山區有民眾遭公然侮辱需經到場協助，經警方到場了解後，據報案人林女所述，稱消費時，因欲購買的物品和先前消費定價不同，希望余姓店員撥打電話詢問店長。
經店員向店長確認後，雙方同意以先前定價來做交易，林女消費完成離開之際，稱遭余姓店員辱罵三字經等言詞，遂打110報案。
警方到場後告知民眾相關權益，林女隨即至派出所提告遭妨害名譽，後續余姓店員也至派出所，向警方表達「願意道歉」，經警方再三向林女確認其自身意願後，表示願意接受店員的道歉，並和該店店長達成協議。
警方表示，依報案人意願取消提告程序，並告知雙方權益後，將案件登載備查，雙方即離去。
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