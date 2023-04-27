「華盛頓郵報」報導，先前沒有公布的文件罕見地讓人一窺華府對自己祭出經濟制裁成效的了解，以及俄羅斯回應的基調；美國情報發現俄羅斯高官、機關與權貴屬下對制裁感到不安，正在適應這些措施。

根據似乎是3月初的評估，俄國一些經濟菁英可能不同意莫斯科入侵烏克蘭的做法，且西方祭出的制裁已經傷害到他們的事業，但他們不太可能撤回對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持。

這份列為最高機密的評估報告寫道，「莫斯科仰賴調高企業稅、主權財富基金、增加進口與企業適應力來協助減緩經濟壓力。」

這批文件是外流到Discord聊天室的大量機密之一。麻薩諸塞州空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）因為取得並傳輸機密文件遭到起訴，可能面臨15年有期徒刑。

自俄羅斯去年全面入侵烏克蘭以來，美國與盟國連番對與克里姆林宮有掛鉤的人員與企業祭出制裁，禁止企業與他們有生意往來，並實施出口管制等貿易措施，用意是為了讓俄羅斯經濟陷入困境並懲罰菁英。

外洩的密件發現，那些菁英「可能會持續支持克里姆林宮在烏克蘭的目標」，「協助莫斯科規避制裁」。這些制裁不只是為了衝擊俄羅斯經濟，還為了嚇阻、懲罰並傳遞訊息。但專家說，制裁成效端賴比單一評估所能考量還要複雜的因素。

理論上，俄羅斯可再資助俄烏戰爭一年，但外洩的評估報告沒有探究可能影響俄羅斯作戰能力等其他因素，像是彈藥支出以及徵募新兵的需求。