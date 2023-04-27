搶攻春夏水果飲商機，連鎖茶飲「大苑子」即日起推出新品「愛文蜜朵朵」及冷萃咖啡「愛文鮮果咖啡」。另推出鳳梨飲品「旺來翡翠」優惠活動，首波「旺來日」4月26日至28日，旺來翡翠買一送一，第二波「甜蜜限定」5月1日至14日旺來翡翠二杯99元。

大苑子一直以來嚴選屏東枋山枋寮、台南玉井和南化的愛文芒果製作飲品，從高人氣飲品濃郁香甜的「愛文芒果冰沙」到深受許多朋友喜愛、清爽順口的「愛文翡翠」，還有眾所期待即將上市的加量級Double系列，都是春夏時節芒果控們絕對不能夠錯過的人氣飲品。

大苑子新品「 愛文蜜朵朵」中杯85元、大杯110元，選用屏東枋山愛文芒果MIX滑順Q彈台產新鮮銀耳，天然新鮮的著時美好。「愛文鮮果咖啡」中杯80元，選用屏東枋山枋寮鮮採愛文芒果，搭配阿拉比卡冷萃咖啡，一入口喝得到咖啡香氣，尾韻帶著清爽芒果香，微酸微甜醇厚清爽。