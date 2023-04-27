李欣恬／台北報導

今（27）日立法院審查「公共電視法部分條文修正草案」，其中關於第十三條的公視董監事門檻從四分之三修為三分之二，朝野雙方各有不同意見，最終決議這條將送保留協商。

立委吳思瑤表示，她支持以三分之二為門檻，「原民台就是以三分之二為門檻，就原民台的經驗，是可以被接受的，很多在野委員認為要維持四分之三，但過去因此產生公視難產的董事會，四分之三可說是險不可行。」

吳思瑤表示，在前總統馬英九執政時期，就兩度提出公視法修正，「他在民國100年就提出修改為三分之二，甚至是放寬到二分之一；我認為就過去的經驗而言，四分之三是最嚴密又難以實行，三分之二最為合宜，如同原民台的運作，不會受到外力殘害，又可以捍衛自主運作和專業性。」

立委邱顯智表示，「四分之三是修憲時才有這樣的門檻，但容易處在一個沒辦法運作的狀態，在董事的提名和審查，我們的條文希望納入更多的公共參與，有更多的程序保障，讓大家認知到誰可以成為將來公視的董事。」

邱顯智提議，在提名前可經過公開的招募程序，「由社會各界推薦，在行政院提名的時候，更要提出一個理由，讓公眾可以做檢視，甚至是被提名人有公開的答詢、意願面談等。」

立委萬美玲表示，去年一整年公視出了很多狀況，顯見內部營運出了問題，需要專業人士管理，「門檻的限制不是完全延任的原因．文化部每次提報的人選也比較晚，這是要改進的地方，我們一直在提門檻、人數，最重要的是回到關鍵點，名單的人選，四分之三門檻放寬，這點我沒辦法同意，建議這條送協商。」

立委張其祿表示，各種選項都有利弊，「過去四分之三的門檻確實造成整個公視的機制停滯，也是問題，爭議性很多，也許還是真正需要提到協商。」張其祿也認為，董事人選缺發公民和社會自薦，希望未來能有公民推薦人選。

立委鄭正鈐表示，門檻從四分之三降到三分之二並非不可行，「但看怎麼樣凝聚共識，希望公視董監事人選可以獲得社會上的認同，人選是最大的問題，四分之三還是有可行，重點是人選是誰。」