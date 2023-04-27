73歲的英國國王查爾斯三世加冕典禮將於5月6日舉行。美國政治新聞網站Politico昨天引述兩位匿名英國官員透露，中國國家副主席韓正將代表中國赴英參加典禮。如果消息屬實，將是韓正就任國家副主席後首次出國。

香港星島網報導，按照慣例，中國國家副主席較多參加外事活動，如去年9月英國女王伊莉莎白二世逝世，時任國家副主席王岐山代表中方赴英出席葬禮。

報導指出，69歲的韓正在中共二十大卸任政治局常委，今年3月卸任國務院副總理並出任國家副主席。就職1個多月以來，韓正曝光率相當高，頻頻接見外國官員及企業代表，在外事方面扮演重要的角色。

另據新華社報導，中共中央政治局委員、中組部部長李幹傑昨天在北京與越共中央政治局委員、中組部部長張氏梅舉行會談。這是李幹傑首次以中央組織部部長的身分公開亮相。陳希卸任中央組織部部長之後，仍然擔任中央黨校校長。

李幹傑原任山東省委書記，在中共二十大晉升為中央政治局委員、中央書記處書記。中組部負責高級幹部的考核和升遷工作。他昨天與越方簽署了《中共中央組織部與越共中央組織部合作諒解備忘錄》。