「登山女神」曾格爾去年底爆出與已婚富商陳坤保曖昧，兩人一起去溫泉會館發生關係，遭陳妻、「時尚公關女強人」岳啟儒求償200萬元，士林地院日前開庭後，陳男認了與曾女外遇，但曾女與父親曾國良發言反擊影射陳、岳「仙人跳」，岳女27日委請律師吳彥鋒到台北地檢署遞狀控告曾女及父親偽造文書、妨害名譽、偽證及非法利用個人資料4罪。

曾格爾去年底被爆與已婚富商陳坤保曖昧，兩人一起去溫泉會館發生關係，被正宮岳女提告，指曾女因募款結識她丈夫，並要求丈夫贊助170萬，去年8月主動約富商到溫泉飯店，除了違反防疫規定外，還侵犯到她的配偶權，岳更以兩人互傳曖昧訊息，截圖175張作為證據，求償200萬。但曾女強調，自己絕對沒有動用報導所說岳姓正宮的170萬，並接著曬出陳男向她道歉的私訊。

法院日前開庭時，陳男認了與曾女外遇，而曾格爾父親曾國良表示，自己收藏汝窯200多件，絕對有能力贊助，並隔海告訴女兒「爸爸不是軟腳蝦」，他絕對有能力支持愛女，指控陳、岳兩人聯手「仙人跳」，不排除提告詐欺。

為此，岳女委請律師於今天到北檢提告，律師聲明指出，岳小姐及她經營的仲誼公關公司為維護自身權益並實現社會之公理正義，針對曾格爾、曾國良等人所涉及7項犯罪事實，所涉偽造文書、妨害名譽、偽證及非法利用個人資料等4項罪名，提起告訴。

聲明並表示，社會上已充斥著太多的謊言與假象，提告除了保護自身權利外，也希望藉此導正這樣的歪風，避免有心人士繼續用不實與不完整的資訊欺騙或愚弄社會大眾。